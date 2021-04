“Aasta tagasi saadud kogemustest tehti pinnapealseid järeldusi ja meie järgmine kriis tuli sügavam.”

Ma hindan kõrgelt kogu seda meeskonda, väljast- ja seestpoolt maja, kes minuga koos selles karussellis keerles, kõike seda talus ning ise vaimselt terveks jäi. Lõpuni. Ilma nende inimesteta ei oleks kriisikodu toiminud, sest hooldekodu töötajatest oli kohal vaid üks. Margit, kes andis endast igal hetkel kõik, mida suutis. 56 päeva kriisikodus + karantiinimaja, olenemata nädalapäevast ja kellaajast. Öösel ja emadepäeval.

Kogu selles kriisikodu karussellis olid mul ka muud kohustused – koolitused, mis oli vaja lõpetada, sotsiaaltöötaja kutseeksam, töö naiste tugikeskuses, pere. Tegin ära. Ja ootasin aega, et minna metsa ja olla taas omaette, mitte suhelda. Suhelda tuli ju ülipalju – töötajate ja hoolealustega. Telefonitsi, sõnumite ja kirjade teel. Vahel kõike korraga, sest aega ei olnud. Kõigil oli vastuseid vaja kohe.

Tean, et kõik on võimalik, kui anda endale võimalus ja uskuda endasse. Mitte alla anda, kuigi see oleks lihtne. Kõigil aga ei ole lihtne endasse uskuda. Hea on olla rutiinis ja turvalises mugavustsoonis. Kuidas võtta vastu väljakutseid ja teha iseendaga kokkuleppeid, areneda?

Kuidas iseennast säästa ja kuidas hoida meeskonda ning näida tugev olukorras, kus iseendalgi tulevik tume?

Vahel oli mul selles segaduses tunne, et olen kapten, kes kinnitab meeskonnale, et rand varsti paistab, aga ma ise ei teadnud, kus on rand ja kuhu tahame jõuda. Oli neidki hetki, kus tundus, et see kõik on nali ja halb unenägu, mäng. Infopuudus ja üleküllus korraga.

Igaüks peab teadma, millised on iseenda “tööriistad”, mida kasutada, et osata kriisist väljuda tugevamana kui sinna kukkudes. Suur tänu mu toetajatele.

Vaimne tervis fookusesse

Mul on ülimalt hea meel, et kriis aitas kaasa stigmade kukutamisele ja on teinud vaimse tervise nähtavaks. Täna on juba normaalne rääkida vaimsest tervisest ja abi otsimisest. Kriisikodus kogesin vahetult, kui lihtne on inimesel kaotada selget mõistust. Suletuna oma tuppa, üksi, televiisori ja raadioga, kust tuleb vaid koroonaga seotud infot. Toit tuuakse tuppa, hooldajad näevad välja kui tulnukad ja sisenevad vaid hädavajadusel. See kõik mõjutas eakate vaimset tervist.

Sotsiaalvaldkond sai kriisis kõige enam koormust ja vähe tähelepanu, väärtustamist. Olen südamest tänulik meie presidendile Kersti Kaljulaidile, kes märkas kriisikodu kriisi ajal ja pärast seda.

Sotsiaalvaldkond väljub kriisist alati viimasena. Ka kriisikodu. Kui staap ja haigla juba hinge tõmbasid, oli kriisikodu endiselt mures positiivsete testitulemuste pärast. Meie kodu suleti hiljem.

Järeldused. Teame, et kriisid on õppetunnid, aga peame neist ka sisuliselt aru saama ja enda jaoks järeldusi tegema. Tavapäraselt jäävad inimesed kriisi kinni, ei liigu edasi ega õpi sellest. Või väljuvad kriisist kaua. Pean tõdema, et aasta tagasi saadud kogemustest tehti pinnapealseid järeldusi ja meie järgmine kriis tuli sügavam. Valikute küsimus, kellega teha järeldusi ja vahetada kogemusi. Kriisikodu kogemusi küsitud ei ole.