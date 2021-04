Õeõppetudengite tööl on hindamatu väärtus

“Olgu aeg ja riigikord missugune tahes, õdesid on alati tarvis.” Nii ütles 2019. aasta juunis Saarte Hääle arvamusleheküljel Tallinna tervishoiu kõrgkooli Kuressaare õpperühma koordinaator ja õppejõud Kaja Lempu. Ta ütles väga õigesti – õed ja arstid on olemas iga riigikorra ajal ning alati vajalikud, elanikkonnale kõige lähemal.

Mul on südamest hea meel, et meil õnnestus 2019. aasta sügisel õeõpperühm avada. Meie tõsiseks üllatuseks oli soovijaid koguni kolm-neli korda rohkem, kui saime vastu võtta.

Õeõppe algus Saaremaal on olnud ääretult huvitav. See on olnud õppimise ja arenemise aeg ka meile endile. Pidime oma õed koolitama praktikajuhendajateks, et nad oskaksid meie noori kolleege juhendada ja hinnata vastavalt kooli esitatavatele kriteeriumidele ja nõuetele.