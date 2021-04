NyxAir: meie piletid ei ole ainult ingliskeelsed

“Meie kodulehel, kust ostetakse enamik pileteid, on eestikeelsed piletid olnud saadaval alates opereerimise esimesest päevast,” ütles Saarte Häälele NyxAiri juhataja Jaanus Ojamets .

Ta nentis, et nüüd lisas ettevõte ka võimaluse osta pileteid lennujaamadest ja andis edasimüüjatele otseligipääsu WorldTicket rahvusvahelisse piletimüügikeskkonda.

See on selleks, et edasimüüjad ei peaks iga pileti jaoks hakkama kohe ülekannet tegema ja arveldatakse kuu lõppedes.