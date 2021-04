Coopi kaubamärgi all tegutseva Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Kalle Koov ütles, et plaan on uus kauplus avada 17. juunil.

Ta lisas, et kuigi pandeemia tingimustes ei ole tarneprobleemid ehituses midagi tavatut, kinnitas ehitaja viimasel koosolekul, et tööd on graafikus. "Aga eks me elame päev korraga. Mullune kogemus Orissaare poega näitas, et mingite asjadega polnud isegi avamise eelõhtul lõpuni selge, kas need jõuavad kohale või mitte," sõnas Koov.