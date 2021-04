“Seda tehes mõistsin ma, et fotograafia on midagi, mis köidab mind enam kui lihtsalt hobi ja soovin sellega tihedalt seotuks jääda ka tulevikus,” rääkis ta. “Nii otsustasin naasta tegevusala juurde, mis mind südamest köidab.”

Eemal oldud aeg ei olnud tema jaoks teab mis pikk. Kokku jäi Anisel vahele vaid kolm MM-i etappi. “Selles mõttes ei olnud see kaotus, kui seda nii võib nimetada, teab mis suur,” tõdes ta. “Küll aga mõjus see eemalolek vaimule väga värskendavalt ja tundsin ennast naastes suurepäraselt. Olen välja puhanud, täis indu, motivatsiooni ja teotahet.”

Vahepeal tegi fotograaf juhutöid, et arved saaksid makstud ja hing sees püsiks. “Olukord, kus kõik on ühel hetkel üle maailma kinni, on niivõrd unikaalne, et täpset käitumisjuhist selleks kusagilt võtta ei ole,” leidis ta.