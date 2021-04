Meelespea oksjonikataloog täieneb tasapisi

“Pisitasa neid annetusi koguneb,” rõõmustas MTÜ Meelespea juhatuse liige Aive Laanemets, kelle sõnul on aega oksjonile esemeid annetada 23. maini.

Ivo Linna sõnul ei kõhelnud ta hetkegi, kui MTÜ Meelespea pakkus talle võimalust heategevusoksjonile annetades Kuressaare haigla vähipatsientide taastusravi toetada. “Minu jaoks on sellised asjad tähtsad,” ütles laulja Saarte Häälele. “Kui saan hea eesmärgi nimel natukenegi õla alla panna, aitan alati.”

Linna kutsub oksjonile oma loomingut annetama kõiki loomeinimesi üle kogu Eesti. “Aitame neid, kel on tegelikult abi vaja, sest head teha ongi hea – kõigepealt on see hea iseendale,” ütles Linna.