Eesti Ekspress kirjutab, et üle kümne miljoni euro koroonakriisi leevendamiseks mõeldud Maaelu Edendamise Sihtasutuse laenudest said Saaremaaga seotud ettevõtted või ettevõtjad. Ajalehes märgitakse, et enamikul ettevõtetest pole maaeluga midagi pistmist.