Võlarattasse viivad nii töökaotus kui ka valed otsused

“Tänavu veebruarist märtsini ehk kahe kuuga on teenusele suunatud neliteist inimest, eelmisel aastal samal perioodil kolmteist,” ütles Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Reelika Murd . Tema sõnul on teenusesaajate seas nii töötavaid inimesi, puuduva või osalise töövõimega inimesi, töötuid kui ka vanaduspensioniealisi.

Võlanõustamisteenuse osutamiseks on vallavalitsusel sõlmitud leping MTÜ-ga Pesapuu.

Pesapuu võlanõustaja Evelyn Eichhorsti sõnul on põhjused, miks inimesed majanduslikult keerulisse olukorda ja võlgadesse satuvad, väga erinevad.

„Põhjuseks võivad olla valed otsused seoses tarbijalaenudega, aga ka töökaotus või lähedase inimese kaotus,” rääkis Eichhorst. “Minu senine töökogemus on näidanud, et igaühega võib juhtuda, et mingil hetkel kasvavad rahaasjad üle pea.”