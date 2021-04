Nakatumine on kahe nädalaga jõudsalt kahanenud

1. aprillist alates on Saare maakonnas koroonaviirus diagnoositud 91 inimesel. Kokku on teste tehtud 1435. Kui haiglaravi vajavaid patsiente oli aprilli esimesel päeval kuus, siis eilse seisuga kaks.

Viimase seitsme päeva nakatumiskordaja 100 000 elaniku kohta on Saare maakonnas 91. Eilsest esitatakse maakondade nakatumiskordajaid teistsuguses formaadis, mis vastab uutele põhimõõdikutele. Senise metoodika järgi ehk 14 päeva kohta on see kordaja 224. 1. aprillil oli see 747 ehk üle kolme korra kõrgem.

Saare maakonnas oli eilehommikuse seisuga koroonaviiruse vastu vaktsineeritud 9593 inimest, neist 3957 mõlema doosiga. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 72,3% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 71,7% ja 60–69-aastaste seas 58,1%.

Tartu ülikooli juhitava reoveeuuringu käesoleva nädala tulemused viitavad viiruse laiemale levikule Saaremaal. Kaardil on Kuressaare tähistatud punase ringiga – see näitab, et milliliitris reovees on rohkem kui 2000 viiruse genoomikoopiat. Veel eelmisel nädalal oli Saaremaa kohal asuva ringi värvus kollane – 100–2000 viiruse genoomikoopiat milliliitris reovees näitas, et viirusekandjate hulk oli Eesti kontekstis mõõdukas.