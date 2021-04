Ametikooli tervisenädala tegevused on avatud kõigile huvilistele

“Tervis on meie kõige kallim vara. Mida tugevamad on keha ja vaim, seda paremini saame hakkama koolis, tööl ja kodus,” rääkis tervisenädala eestvedaja Thea Treu Kuressaare Ametikoolist. “Oleme mõelnud sellele, et meie tervisenädalast saaks osa ka laiem kogukond.“