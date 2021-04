Kokku on PAI algatust toetanud 1578 eraisikut ja 118 ettevõtet. PAI kampaaniaga on liitunud lisaks mitmed suurettevõtted, kultuuriasutused ja spordialaliidud, kes kutsuvad sotsiaalmeedias oma töötajaid ja kliente õdede ja hooldustöötajate toetuseks annetama.

Teistes seas pühendas reede õhtul Eesti õdedele ja hooldustöötajatele oma kontserdi ERSO, liitujate seas on ka Rahvusooper Estonia, Eesti Kergejõustikuliit, Tennise Liit, Jalgpalli Liit, aga ka näiteks mitmed Eesti juhtivad advokaadibürood, suurettevõtted nagu Alexela, Coop Pank ja Forus Eesti.

PAI kampaania algatajad on seadnud eesmärgiks tagada kõigile Eesti õele ja hooldustöötajale PAI kaart, mida nad saaksid aasta jooksul kasutada turismimajanduses ja meelelahutuse ning kultuurisektoris. PAI kaardi väärtus sõltub annetajate lahkusest, kuid on kavandatud vahemikku 50-100 eurot.

Pai annetusi saab teha kuni 1. juunini 2021. "Pai kaartide” jagamine toimub mais ja juunis ning nende kasutamise periood on 1. juunist kuni 31. detsembrini 2021. aastal.

Annetuste tegemiseks on avatud arve Coop Pangas, Sihtasutus Kuressaare Haigla Toetusfond arveldusarve EE824204278618211200, kuhu annetust tehes lisa märksõna ”PAI”. Lisaks on koostöös Teliaga on avatud annetustelefonid 9000105 (annetus 5.- €) ja 9000110 (annetus 10.- €)