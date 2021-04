Särjehullus ajas hinna üles

Saaremaa toidukauba müügikuulutusi vahendavates portaalides on sel aastal saanud ootamatult nõutud kaubaks särjekala, mida inimesed ise suveks kuivatada tahavad. Poolsada kilo värsket särge leiab kuulutustelehel ostja loetud minutitega, inimesed võtavad korraga paarkümmend kilo. Särje kilohind on tõusnud eelmise aasta 2 eurolt 2,5 eurole. Kasu ei pruugi olla isegi broneerimisest. Ühel särjemüüjal on ees poole tonni jagu täitmist ootavaid tellimusi. “Nõudlus on sel aastal erakordselt suur,” lausus Saarte Häälega rääkinud ostuhuviline.