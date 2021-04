Täpselt 27 aastat tagasi võeti vastu esimene abipolitseinike seadus ning avaliku korra kaitsmisesse hakati kaasama ka vabatahtlikke. Nende inimeste arv, kes on oma igapäevatöö ja -tegemiste kõrvalt ette võtnud abipolitseinikuks saamise teekonna ning käivad patrullimas, reididel ja löövad kaasa ennetustöös, on jõudsalt kasvanud. Viimastel aastatel on abipolitseinike panus ja tugi olnud oluline ka viiruspuhangu tõkestamisel. Koos Kuressaare politseijaoskonna ametnikega täidavad abipolitseinikud erinevaid ülesandeid ja lahendavad olukordi ning peavad olema valmis silmitsi seisma kõigega, millega politsei oma igapäevatöös kokku puutub.

Kuressaare staažikaim abipolitseinik on Kalev Päästel, kes astus abipolitseinike ridadesse 1995. aasta 4. augustil. Kui veel 2015. aastal oli Kuressaare politseijaoskonnas 25 abipolitseinikku, siis tänaseks on vabatahtlikke juba 33, kellest kolm on liitunud sel aastal. Seejuures on Kuressaares abipolitseinike seas isegi rohkem naisi kui mehi – abipolitseiniku koolituse on läbinud lausa 18 naist.