Internetis tegutsevatel kelmidel on viimase kahe kuu jooksul õnnestunud taas mitmel saarlasel nahk üle kõrvade tõmmata, mistõttu on politsei algatanud kolm kriminaalmenetlust. Kelmide petuskeemid on jätkuvalt eripalgelised ning esmapilgul väga veenvad.