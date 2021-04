Kujutage ette, et teil on seljas seljakott. Ja et see on täpselt 20 kilo raske. Te käite, kott seljas, ja teile läheb vähe korda, mis seal sees on, sest kanda seljakott linnast maale on teie ülesanne, tööandja annab teile tasu, kui seljakoti kohale viite. Te mõtlete sellele, et seljakott, on 20 kilo raske. Ja veel mõtlete te tasule.