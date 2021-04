Kas kauane töötus on inimese oma valik?

31. märtsi seisuga on Saaremaa osakonnas arvel umbes 1115 inimest – 569 naist ja 546 meest – ning töötud moodustavad 6,6% Saaremaa töövõimelisest elanikkonnast. Neid inimesi, kes on tööta olnud alla kolme kuu, oli eelmise kuu lõpu seisuga kokku 212. Aasta kuni 23 kuud on töötukassas arvel olnud 179 inimest. Vähemalt 24 kuu pikkune töötu staatus on aga 137 inimesel.

Seadus ütleb, et pikaajaline töötu on inimene, kes on tööturult ja aktiivsetest tööturu teenustest eemal olnud rohkem kui üks aasta. Kui seda arvesse võtta, siis on meil arvel üle 300 pikaajalise töötu.

Töötusest rääkides peab arvesse võtma ka praegust kriisiolukorda. Kriisi ajal töötuse periood kasvab, ebakindlust majanduses on viimase aasta jooksul olnud väga palju.

Mugavustsoonist on raske väljuda

Kas töötu olemine on inimese enda valik? Pigem on inimene mugavustsoonis, mis on tekkinud mingi ajaperioodi jooksul ja millest võib olla väga raske välja tulla. Nii tunnebki inimene, et tal on mugavam töötu olla. Reeglina on siiski mingid põhjused, mis on inimese sellisesse olukorda lükanud – kas on ta pärast pikemat töötamist jäänud tööturult kõrvale, sest pole suutnud muutustega kohaneda, või on tema perekondlik taust selline, et tal pole ei tööharjumust ega teadmist, mida töötamine tähendab. Või siis on inimest tabanud terviseprobleemid või talle osaks saanud perekondlik hoolduskohustus.

Kui inimene on sellises seisus, on tema sealt väljatoomine, nii-öelda raputamine pikaajalisem protsess. Lisaks inimese pidevale motiveerimisele võib seal tarvis olla erinevaid teenuseid, võrgustikutööd. Need ajendid või põhjused, mis võivad olla käivitajaks, et inimesel tekiks taas huvi tööturule tagasi jõuda, võivad olla väga erinevad. Kes hakkab mõtlema pensionistaažile, keda motiveerib stabiilne sotsiaalsete garantiide – näiteks ravikindlustuse – olemasolu, suurema sissetuleku tekkimine, ka sotsiaalse elu tekkimine, kuulumine kollektiivi.

Töötust mõjutab kindlasti ka tööturg Saare maakonnas. Kui tutvuda tööpakkumistega, siis nii rikkalikku valikut kui tänavu märtsis, pole ma viimase seitsme aasta jooksul selles kuus näinud. Paraku on maakonna tööturg koondunud Kuressaarde ja tööpäev algab tavaliselt kell 8 hommikul. Selleks et maalt linna tööle jõuda, peab olema sobiv transport, mis liigub Kuressaarde tööle ja tagasi koju jõudmiseks sobival kellaajal. Keerulisem ongi just kaugemate piirkondadega – näiteks Leisi, Orissaare, Muhu, Laimjala, Torgu. Sageli jõuab ju nn kaugelt-nurga-mees/-naine Kuressaarde alles kell 9–10 hommikul.

Tööandjad, olge paindlikumad