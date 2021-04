Kihelkonna alevikuvanem Priit Kessel märgib Saaremaa vallavalitsusele saadetud kirjas, et Kihelkonna alevikku läbivat Lümanda–Mustjala maanteed kasutavad igapäevaselt selle piirkonna igas eas elanikud. Seda enam et tee äärde jäävad kaks kauplust, rahvamaja ja teenuskeskus, mõlemal pool teed kokku kolm bussipeatust ning hooldekodu.

“Seega on tee kasutus jalakäijate, ratturite ja lapsevankriga jalutajate poolt tihe, kuid mitte ohutu. Maanteed kasutab lisaks sõiduautodele igapäevaselt hulgaliselt suuri rekasid ja põllumajandusmasinaid. Viimased liiguvad küll aeglaselt, kuid võtavad palju ruumi. Suured kaubaveokid seevastu ei pea tihtilugu kinni kiiruspiirangutest ja tuhisevad mööda sellise kiirusega, et jala, rattaga või vankriga liikudes kisub õhuvool kaasa,” kirjutab Kessel, kelle sõnul ei ole see turvaline keskkond ei jalakäijale ega ratturile, rääkimata lastest.

Priit Kessel lisab, et rahvastikuregistri andmetel lisandus 2020. aastal Saaremaa maapiirkondades kõige rohkem uusi elanikke justnimelt Kihelkonna piirkonda ning liiklus on märgatavalt tihenenud. “Kihelkonna lasteaeda soovitakse ja plaanitakse sügisest laiendada, kuna lapsi on nii palju ja tuleb aina juurde, nii et nad ei mahu praegustesse ruumidesse enam ära,” kirjutab alevikuvanem. Seega on piirkond tema sõnul arenev ja ka liiklus aleviku südames vajab kindlasti ümberkorraldamist ja ohutumaks muutmist.