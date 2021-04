Koroonaviiruse kogus reovees väheneb

Kui möödunud nädalal viitasid reoveeuuringu tulemused viiruse laiemale levikule Saaremaal, siis selle nädala tulemused näitavad, et viirusekandjate hulk Saaremaal on Eesti kontekstis mõõdukas. Vaatamata viirusekoguse valdavale vähenemisele, on Ida-Virumaa suuremad linnad jäänud siiski veel kõrgemate näitude juurde. Samuti on viirusesisaldus suur Tallinnas ja Viimsi-Muuga piirkonnas, Haapsalus, Pärnus, Tartus ja Võrumaal.