Taritu rahvamajas sureb sel suvel trimmerdaja

Tagaverel maantee ääres kõrguv kuulutus teatab lakooniliselt trimmerdaja surmast ja et sellega on seotud Indrek Hargla ja Peeter Tammearu. Kuressaare teatri loomejuhi Aarne Mägi sõnul on teatrisse ja ka temale isiklikult tehtud mitmeid telefonikõnesid ja uuritud, miks pileteid veel müügil pole. “Eelmisel aastal tegime sama asja ja see näitab, et huvi on täiesti olemas,” nentis ta.

Kuressaare teatri juhatuse liige Piret Rauk FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Teatri juhatuse liige Piret Rauk ütles, et piletid tulevad müüki niipea, kui avalike ürituste osas mingi selgus tekib.

“Me ei tea hetkel isegi seda, mis hakkab saama maikuus,” lausus ta ja lisas, et teatrijuhid peavad praegu olema nagu sensitiivid, et aimata, millised tingimused juulikuus etendusasutustele kehtivad. Igal juhul on teatri soov mahutada mängukohta vähemalt kakssada pealtvaatajat.

Suvelavastuse proovid algavad eeloleval nädalavahetusel Tallinnas, mil võetakse ette esimene lugemine. Indrek Hargla kirjutatud näitemängu lavastab Peeter Tammearu, mängivad näitlejad, kes kõik ka varem Kuressaare teatri tükkides kaasa löönud.

Lavaloo sisu kohta ei ole paslik veel midagi täpsemat öelda. Rauk sõnas vaid vihjeks, et ka 2014. aasta suvelavastuse “Testamenditäitjad” kirjutas Hargla ja lavastas samuti Tammearu.

Mägi lisas, et kui pealkirjas on öeldud, et trimmerdaja sureb ära, siis on selge, et ümber selle kogu asi keerlema hakkab.

“Klassikaline krimilugu koomiliste elementidega, mis hargneb tänases päevas. Tegevus võiks toimuda ükskõik millises Eesti paigas, aga praegusel juhul on see Saaremaa,” sõnas Aarne Mägi ja lisas, et kuna mängitakse Taritu rahvamaja õuel, siis on lavastuses oma osa täita ka majal endal.