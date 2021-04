RMK jätab Orissaare terviseraja ja lageraie vahele puhvertsooni

Orissaare spordihoone juhataja Härmo Lambut ütles, et vaatamata lageraiele ei kuku asi nii hull välja, kui esmalt tõotas kujuneda. Nii jääb lageraiest välja terviseraja esimene puhkeplats, kus asuvad pingid, varjualused ja tualett. “Kui nad oleksid selle raiekavasse sisse võtnud, oleks meie puhkeplats jäänud keset raiutud metsa,” rääkis Lambut. “Minu jaoks oli see kõige olulisem oht. Alguses oli ikka selline tunne, et mida kuradit!”