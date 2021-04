Kuressaare vangidele ei taha keegi süüa teha

Siiani on arestimaja asukaid toitnud eelmisel korral kaheaastase hanke maksumusega 70 000 eurot võitnud kohvik Classic. Selle raha eest said kinnipeetavad süüa kolm korda päevas ning ühe toidupäeva maksumus oli umbes 10 eurot.

Hankedokumentides on kirjas, et arestimajas on maksimaalselt kaheksa klienti ning täitumus aastas 10–30% protsenti. Toitlustatavate tegelik hulk korrigeeritakse vastavalt poolte kokkuleppele tööpäeva jooksul.