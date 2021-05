Merelise teo laureaate seekord koguni kuus

“Pidime kokku saama 5. detsembril. See jäi pandeemia tõttu ära. Tookord ei osanud me aga arvata, et saame maikuus lausa laeva juures oma tseremoonia läbi viia,” ütles Salava eestvedaja Urve Vakker.

Urve Vakker märkis sedagi, et 18 aastat tagasi, admiral Bellingshauseni 225. sünniaastapäeval, vahetanud ta mõtteid Antarktika uurijate Enn Kreemi ja Enn Kaubiga. Arutelu käigus jõuti järeldusele, et eestlased võiksid taas tee Antarktikasse ette võtta.

Ta rõhutas avasõnavõtus, et tänavune purjetamishooaeg on seltsi jaoks eriline, kuna uue hooaja avab Admiral Bellingshausen, sõites sadamast väljudes piltlikult öeldes meretee purjekate jaoks lahti.

Arktika ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli rõhutas, et eks ole ikka nii olnud, et eestlaste tähtsad meresõidud on Saaremaalt alguse saanud. Nii ka seekord. Veel toonitas Pruuli, et täpne marsruut on veel teadmata. See sõltub sellest, millised reeglid mereriigid praegust olukord arvestades kehtestavad.