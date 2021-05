Vilsandit hooldavad nüüd lammaste asemel hobused

MTÜ Põlishobu Pärandkooslustel eestvedaja Johannes Mooste ütles, et kokku karjatavad nad hobuseid Vilsandi saarel umbes 130 hektaril, millest kaks kolmandikku on riigimaa ja ülejäänud eramaad. Rendilepingute järgi, mida sõlmitakse katastriüksuste kaupa, on MTÜ käes veelgi suuremad pinnad, kuid kõik ei sobi karjatamiseks.