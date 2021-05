Vabariigi valitsus näeb riigieelarve strateegia kaudu kaitseinvesteeringute rahastamise ühe allikana Tallinna Miinisadama müüki, mis tooks kaasa seal paikneva mereväe kolimise. Üks võimalik uus asukoht võiks olla Saaremaa.

Kalle Laaneti sõnul on mereväe kontekstis tõepoolest üks suuremaid tulevikusamme mereväebaasi Miinisadamast äraviimine.

Mereväebaasi kolimise põhjuseks on asjaolu, et Tallinna Miinisadam on riigi julgeolekut silmas pidades väga kehvas ja rünnatavas asukohas. Enne baasi Miinisadamast ärakolimist tuleb aga muidugi leida sobiv uus asukoht ning üks variant võiks olla Saaremaa süvasadam Tagalahes.

Laanet toonitas, et tegemist on siiski vaid plaaniga ja konkreetsed sammud vajavad põhjalikku kaardistamist, mis on hetkel algusjärgus.

“Kõik need arutelud saavad olema. Selles mõttes ei pea Eesti rahvas absoluutselt muretsema – kõik need debatid on avalikud. Ja ma loodan väga, et kaitseministeerium koos avalikkuse ja Eesti riigiga teebki parimad otsused,” ütles Kalle Laanet ka ERR-ile.

Lisaks baasi kolimisele saab Laaneti sõnul rääkida ka laevastiku ühendamisest siseministeeriumi valitsemisala laevastikuga, et kahepeale saaks Eesti mereväe koostöös viia uuele tasemele.