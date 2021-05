Sõeluuringul osalemisel on tähtis, et uuringul käidaks just ettenähtud ajavahemiku tagant. Nii on võimalik kätte saada alles väikesed haiguskolded ning alustada raviga varakult. Hea nipp, mida naised võiksid meeles pidada, on selline: kui oled sündinud paarisarvuga aastal, siis on sinu uuringu aasta samuti paarisarv. Kui aga sündisid paaritu arvuga aastal, siis on ka uuringu aasta paaritu arv. 2021. aastal ongi rinnavähi sõeluuringule oodatud naised, kel paaritu sünniaasta: 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 ja 1971. Käesolevast aastast tasub tervisekassa ka ravikindlustamata inimeste sõeluuringute eest.