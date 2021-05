Avatud talude päeval osaleb Saaremaal veerandsada talu

Saarte Koostöökogu MTÜ nõustaja Sulvi Munk ütles, et vaatamata registreerimistähtaja lõppemisele saavad soovijad jätkuvalt end üritusele kirja panna. Umbes pooled avatud talude päevast osavõtjatest on kaasa löönud algusest peale. Pooled jätavad aasta või paar vahele ja on siis tagasi rivis. Mitu Saaremaa maaettevõtjat tutvustab end sel aastal esmakordselt – Uuemõisa Mesi, Meierei kohvik, Demofarm OÜ, Nipi rantšo ja Kadakasuitsu OÜ. Eestis kokku võtab avatud talude päevast osa praeguse seisuga ligi 260 talu. Enim leiavad külastamist tootmistalud.

Munk ütles, et avatud talude päev ei ole raha teenimise üritus. “Me näitame, kuidas maaettevõtjad toimetavad ja et me ei ole mingi suletud seltskond, vaid me oleme avatud ja ootame endale inimesi külla,” rääkis ta. Avatud talude päev on eelkõige kohalikku toitu propageeriv üritus, mille suur eesmärk on väärtustada oma tootjat ja oma toitu. Me ütleme inimestele, et parim toit tuleb sinu lähikonnast, märkis Munk.