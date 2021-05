See piirkond on mäkrade tegevuse jälgimiseks põnev sellepoolest, et siinsamas lähedal, umbes 100 meetri kaugusel jämedate kuuskedega metsas on teine väga vana mägralinn. Sealses liivapinnases on ligikaudu kolmkümmend uruava, millest nelja-viie urusuudme ees paistis värskelt väljakaabitud liiva ja mägra käpajälgi, kuid kuskil urgude ümbruses ei paistnud heina-samblasegust pesamaterjali. See viitab sellele, et mägrad neis urgudes talve ei veetnud.