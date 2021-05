Vastuseks Andres Tamme arvamusloos avaldatule saan kinnitada, et talle teabenõude korras antud informatsioon on tõene, mitte hämamine ja vassimine.

Staadioni 5 toimuv ei ole ehitusseadustiku mõistes ehitustegevus. Seaduse järgi on ehitamine pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega. Ehk siis peavad olema täidetud mõlemad tingimused: oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.

Keskkonnaameti loal

Looduskaitseseadus sätestab, et tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvavat metsa metsaseaduse tähenduses ja viljapuid, tohib raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Staadioni tn 5 kinnistu puhul on tegemist ärimaa sihtotstarbega kinnistuga, mille kõlvikulisse koosseisu kuulub metsamaa. Siin Saaremaa valla raiekord ei kohaldu ja vastava loa väljastab keskkonnaamet. Staadioni tn 5 toimuvad tegevused kuuluvad seega keskkonnaameti haldusalasse ja vallale teadaolevalt on keskkonnaamet alustanud menetlust seoses kinnistul toimuvaga.

Vastavalt asjaõigusseadusele on kahjulike mõjutuste tahtlik suunamine naaberkinnisasjale, ka sademevee juhtimine, keelatud. Isegi siis, kui tegemist ei ole ehitusseadustiku mõistes ehitamisega, ei tohi kinnistut niimoodi korrastada, et sellega naaberkinnisasju kahjustatakse.

Kinnitan, et praegu kehtiva ehitusseadustiku alusel saab iga kodanik rajada oma erakinnistule spordi- või mänguväljaku, mis ei ole ette nähtud avalikuks kasutuseks, omamata selleks vallavalitsuse väljastatud ehitusluba.

Käpalisi hävitatud ei ole

Staadioni tn 5 kinnistul ei ole kunagi kasvanud tuhandeid käpalisi, mistõttu ei ole keegi neid seal ka käimasolevate tööde käigus hävitada saanud. Kaitstavate taimeliikide olulisemad teadaolevad levikualad on kantud keskkonnaregistrisse, mille kohaselt ulatub Staadioni tn 5 lõunaossa osaliselt III kaitsekategooria taimeliikide levikuala.

Valdav osa sealses piirkonnas asuvatest registreeritud kaitstavate taimede levikualast jääb karjatatavale alale ning staadionist lõuna poole – karjatatava ala ja staadioni vahelisele alale. Teede servades, mida suveperioodil niidetakse, kasvavad enamasti tavalisemad orhideeliigid nagu näiteks hall käpp. Need liigid kasvavad teeservades esiteks sellepärast, et teede ehitamisel kasutatakse lubjakivikillustikku ning orhideed on reeglina lubjalembesed liigid.