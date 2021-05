Ilmar Raagi esseed said raamatuks

Kaante vahele on koondatud valimik Raagi viimase kümne aasta jooksul ilmunud artiklitest. Autori sõnul valis ta raamatusse eelkõige need tekstid, mis ei sõltu niipalju päevakajalistest sündmustest, ehkki aeg-ajalt on ikka aru saada, millal need on kirjutatud.

Lood on jaotatud teemaplokkidesse. “Seal on kultuuri suhtelisuse teema, mis on ühendatud ka eesti identiteedi teemaga. Seejärel on seal julgeolekuplokk, mis on omamoodi kõige informatiivsem. Ja muidugi on seal kommunikatsiooni osa, sest aastatega olen aru saanud, et see, kuidas me omavahel suhtleme, sõltub palju vähem sõnade esmasest tähendusest ja pigem ikka kontekstist,” rääkis Raag.