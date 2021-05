Politsei teeb leidude hulgas suurpuhastust

Leitud asjadega tegeleva juhtivpolitseiniku Aare Alliku sõnul ei ole tänavune saak niivõrd rikkalik, kui on olnud eelmistel aastatel, kuid sellegipoolest on politseimajja kogunenud aastaga niisuguseid leitud asju, mis endiselt omanikku ootavad.

Need asjad, mis on aasta aega jaoskonnas hoiul olnud, antakse lõpuks üle vallale. Veel on aga võimalus kadunud või mahaununenud kraam ja hoiuruumi sattunud vara kätte saada.

“Ma arvan, et isegi enam kui pooled saavad lõpuks oma asjad kätte,” märkis Allik, kelle sõnul on tänavu omanikuta veel seitse jalgratast, üks tõukeratas, kaasaskantav kõlar, mõned purunenud telefonid ja üks Kalevi tänavalt leitud suusapaar.

“Need on leitud, mitte varastatud asjad. Kui inimene on näiteks oma ratta kuhugi pikemaks ajaks unustanud ja keegi on sellest politseile teada andnud, võtame me selle enda juurde hoiule ning siit saab omanik talle kuuluva asja jälle kätte,” rääkis Allik.