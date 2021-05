Riik lubab Kapra küla purunenud teetruubi lõpuks korda teha

Laimjala teenuskeskuse juhataja Vilmar Rei ütles, et maa-amet lubas truubi korda teha niipea, kui selleks eelarves raha tekib, aga siiani pole tehtud midagi. Truupi kasutavad põhiliselt Koigi raba külastajad ja kohalik põllumajandustootja, kes karjatab piirkonnas loomi ja varub sealt sööta. Nädal tagasi kerkis katkine truup taas päevakorda seoses söödavarumise algusega. Rasketehnikaga katkist truupi ületada ei saa. Traktorid peavad sõitma ringiga ja kohati palju kehvemates teeoludes.

Teetruup. FOTO: Gunnar Siiner / Saarte Hääl

Kaido Kaasik FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Audla OÜ juhatuse liige Kaido Kaasik ütles, et ettevõte maksab riigile maa renditasu, aga maade majandamine on katkise truubi tõttu häiritud. “Auto või traktoriga me ei riski sinna peale minna, sealt võib masinaga läbi vajuda.”

Riik on pannud katkise truubi juurde hoiatava märgi, mis Kaasiku sõnul ei muuda iseenesest midagi paremaks. “See on koomiline, kuidas riik ei saa ühte väikest asja juba mitu aastat korda teha, ja siis me räägime maaelu arendamisest,” oli Audla OÜ juhatuse liige nõutu. Paar tuhat eurot maksev remont ei ole Kaasiku sõnul asi, millega peaks nii pikalt tegelema, see tuleks lihtsalt ära teha.

Teenuskeskuse juhi Rei sõnul paistab katkise truubi lugu nadi seetõttu, et Saaremaa vald tegi eelmisel aastal külatee kuni truubini korda. “Tegime teeääred võsast puhtaks ja tee sai uue kruuskatte,” rääkis Rei.

Vallal pole õigust riigimaal toimetada, seetõttu on truup puutumata ja liikumine tõkestatud. Truubi kordategemine ei maksa palju. “Imelik, et seda raha ei leita,” sõnas Rei.