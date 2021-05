Pöide Grillhouse valmistub avamiseks

“Aasta tagasi kuulutas Thule koda, et annab ruumid rendile, ning juba siis lõi see teadmine korra rinnus kripeldama, kuid stabiilne töö koos kindla palgaga tundus toona kindlam ja turvalisem. Paraku ei andnud hing kuidagi rahu ning jaanuaris võtsin Thule kojaga ühendust ja uurisin, kas ruumid on veel saadaval, ja õnneks oli vastus jaatav,” rääkis uuel nädalal avatava grillrestorani Pöide Grillhouse peremees Märten Sepp.

Ta nentis, et kuna toitlustuskoha avamine on üpris kulukas protsess, kaasas ta sellesse ka Pöide pruulikoja õllemeistri Harald Sumbergi ja Andres Tinno, kel oli samal ajal laagerdumas mõte oma tap-ruumi (degusteerimisruum) osas.

“Arutasime ja rääkisime plaanidest ning jõudsime lõpuks järelduseni, et grill ja õlu on väga hästi sobiv kombo,” ütles Sepp. Ta märkis, et Pöide Grillhouse’is saab lisaks grill-lihale ja õllele tellida ka erinevaid limonaade ja veine. Lisaks saab proovida ja mekkida kõiki Pöide pruule ning pakkumisele tulevad ka eripruulid, mida saab ainult Pöide Grillhouse’ist. Maitseelamust pakuvad tulel valminud grill-liha, erinevad burgerid ning klassikaline šašlõkk. Menüüsse kuulub ka venepärane salo-sushi ehk soolapekk, mille vahel on marineeritud kurk, kapsas ja sibul.

“Muidugi on omaette hull lähenemine just Covid-19 piirangute ajal võtta vastu otsus oma söögikoht rajada ja seda ehitama hakata, kuid saime hakkama ja loodame, et tulemus on kena – nagu Pöide Kena!” avaldas Märten Sepp lootust.