Tänak katkestas, Virves kolmas

Tänak tõusis reedel pärast Thierry Neuville’i katkestamist liidrikohale ning kasvatas oma edumaad laupäeval, kuid pidi siis tagavedrustuse purunemise tõttu katkestama. Tänak tunnistas siiski, et klapp autoga oli hea, mille tõestuseks oli ka laupäevane edu ja punktikatse võit. MM-sarja kokkuvõttes on Tänak neljandal kohal.