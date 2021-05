Ooperipäevade peaesineja vahetus Eesti Kontserdi teatel turvalisuse kaalutlustel. Nimelt on Peterburi Kammerooperi trupp täies koosseisus koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, Horvaatia Rahvusteater Zagrebis seda garanteerida ei saanud.

"Paraku selgus ka, et Horvaatia trupp pole pikalt väldanud pandeemia ajal saanud piisavalt kokkumängu harjutada. Kunstilises kvaliteedis me järeleandmisi teha ei saa ning nii läksime sedapuhku Horvaatia rahvusteatriga sõbralikult ja teineteisemõistmises lahku," selgitas Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. Ta lisas, et õnneks oli Peterburi Kammerooper koos oma juhi, lavastaja Juri Aleksandroviga nõus nii napi etteteatamisega pardale hüppama.