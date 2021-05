Transpordiamet tunnistas Klotoidi parimaks teeprojekteerijaks

"Klotoid OÜ on väike, aga hästi kvaliteetsetele projektidele panustav ettevõte," seisab transpordiameti tunnustuses. Erilise äramärkimise teenis Klotoidi projekteerija Andri Põrk , kes on oma ohutute lahenduste ja "autorijärelevalvega" tellijale väga heaks partneriks.

Tunnustuse pälvis ka AS-i Eesti Teed Saaremaa meeskond kui parim piirkondlik hooldemeeskond. Transpordiameti tunnustuses märgitakse, et nad on teede korrashoiu alal ühed paremad asjatundjad: "Sealsed teed on hooldatud kõrgel tasemel, mida väljendab nii tellija kui liiklejate rahulolu."