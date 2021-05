KG hoolekogu esimehe Maris Rebeli sõnul on osa lapsevanemaid tundide hilisema alguse teemat tõstatanud aastaid. Sel plaanil on nii tulihingelisi pooldajaid kui ka vastaseid ning arvamused jagunevad üsna pooleks.

Lapsevanemad on tundide hilisema alguse vajalikkust põhjendanud sellega, et esimestes tundides on päris palju n-ö magajaid ja hilinejaid. Rebel lisas, et ka teadusuuringute kinnitusel on koolitundide hilisem algus teismeliste tervisele parem.