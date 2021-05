Kõrgema astme kohus ei tulnud Kudjape puukelanikele vastu

Otsuse Tallinna ringkonnakohtusse edasi kaevanud Veiko ja Eva said paraku vastu näppe ka ringkonnakohtus, mis jättis Pärnu maakohtu otsuse muutmata.

Väljakolimise nõue kehtib seega siiani ning apellatsioonkaebus ei toonud puuk-

elanikele soovitud tulemust. Veiko Vaheri poolvend Margus Vaher on juba aastaid püüdnud Veikot ja Evat talle kuuluvast majast välja tõsta, kuid seni tulutult.

Pärast isa surma pärandusena Margusele jäetud maja on siiani olnud Veiko ja Eva poolt kaaperdatud. Kohtuskäikude peale on kulutatud tuhandeid eurosid ja protsess on veninud juba üle kolme aasta.

Margus Vaher ütles Tallinna ringkonnakohtu otsust kommenteerides, et nüüd on vaja ära oodata veel riigikohtu otsus, sest kindel on see, et Veiko ja Eva kaebavad ka ringkonnakohtu otsuse edasi.