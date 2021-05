Indrek Peili igahommikune dilemma: milline lips sadadest?

KLASSIKALINE RUUT on Indrekul kaelas, kuid kogus on ka neerumustriga, täpilisi, diagonaaltriibulisi, abstraktsete kujutistega, korduva pisimotiiviga, lillemustriga ja kindlaid teemasid kujutavaid lipse. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Lipsunäitusele Saaremaa keskraamatukogus on jõudnud vaid murdosa füüsikaõpetaja Indrek Peili kollektsioonist. Aga kõik need 78 on omanäolised ja erilised.