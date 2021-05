Kristjan Järvi annetas oma personaalse dirigendikepi

Tegemist on Järvi peamise dirigendikepiga, mis on kasutuses olnud paljudel kontsertidel üle maailma, samuti erinevatel muusikasalvestustel. Ta ei ole kunagi varem oma dirigendikeppe kellelegi kinkinud ega andnud ja teeb heategevuse nimel seda esimest korda.

“Me peame üksteisest hoolima, sõltumata mis haigus meil on, eestlased peavad endid hoidma,” põhjendas otsust oksjoniga liituda dirigent ise. “Mul on lapsepõlveside Muhu saare ja Lõetsa külaga. Ka mu onu on Muhu saarega seotud,” rääkis Järvi, kes armastab väga merd ja kinnitab, et just saartel on tema tõeline süda.