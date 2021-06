Baaside raamat püüab Muuseumirotti

"Käesolev aasta on olnud keeruline kõikidele, kuid taotluste koguarvu ja nominatsiooni saavutanud projekte vaadates võib öelda, et töö on olnud tasemel nagu alati. Meil tasub uhke olla, et Eesti muuseumid oskavad oma tööd teha professionaalselt ja huvitavalt ka keerulistes oludes," ütles muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juht Mirjam Rääbis.