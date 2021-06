Heategevusühing kutsub lastele jalgrattaid annetama

"Saaremaalt on meil kinkimiseks registreeritud 143 ratast," ütles üle-eestilise heategevusliku projekti "Igale lapsele jalgratas" eestvedaja ja MTÜ Igale Lapsele tegevjuht Lembit Arikainen.

Juuli alguses saabuvad MTÜ esindajad koos õpilasmaleva rühmaga mõneks päevaks Saaremaale, et kokkukogutud ratastele hooldus teha ning neid laiali jagada.

Lembit Arikaineni andmeil on rattad kavas üle anda vallavalitsuse teenuskeskustele ja lasterikaste perede liidule, kes need uutele omanikele üle annavad. Osale lastele-noortele, kes on MTÜ-le oma jalgrattasoovist teada andnud, toimetab ühing ise rattad koju. "Teeme seda juba praegu," sõnas Arikainen.