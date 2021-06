Ajaleht Meie Maa müüs võlgade tasumiseks maha toimetuse- ja trükikojamaja

Saaremaa Raadio oli kinnistu müügil sundseisus, sest 31. mail esitas maksu- ja tolliamet kohtu kaudu avalduse keelumärke seadmiseks Komandandi 1 kinnisasja käsutamise keelamiseks. Põhjus see, et Saaremaa Raadio ei suutnud püsida maksegraafikus enam kui 84 000-eurose riigimaksuvõla tasumisega.

Meie Maa omanikfirma Saaremaa Raadio kinnisvara müümine tekitab mitmeid küsimusi. Kas toimetus ja trükikoda jätkavad tegutsemist samas kohas uuele omanikule üüri makstes või kolitakse mujale? Kas rahasüst on piisav, et pikemat aega kehvas majanduslikus seisus ettevõtet vee peal hoida ja kui kaua? Millised on uue omaniku plaanid kinnistuga?