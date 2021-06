Saaremaa muuseumi juhataja Rita Valge ütles näituse avamisel kutsututele tere tulemast ja tänas ekspositsiooni koostajaid. Seejärel sai sõna muuseumi projektijuht Taniel Vares. Tema räägib saates sellest, kuidas tekkis idee Salme laevaleidudest näitus kokku panna, rõhutades, et kuigi Skandinaaviamaades on taolisi leide rohkem, erineb Salme leid oma ainulaadsuse poolest.

Arheoloog Marge Konsa osales Salme esimese laeva väljakaevamisel. Näituse sisuloomest oli just tema õige inimene rääkima.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk oli ka kohal. Tema on erialalt teedeehitaja ja oma sõnavõtus ta toonitaski humoorikalt seda, et tänu just teedeehitajaile see leid maa seest välja tuli.

Abivallavanem Helle Kahm avaldas lootust, et avatav ekspositsioon meelitab Saaremaale rohkem ajaloohuvilisi, kes tutvuvad ka teiste vaatamisväärsustega.

Viikingi rollis olnud Tehumardi küla mees Tauno purustas haamrilöögiga lossi peaukse ees oleva köie ja huvilised said seejärel näitusesaalis väljapanekuga tutvuda.

Saaremaa muuseumi teadur Olavi Pesti rõõmustas, et muuseum on rikastunud uue ekspositsiooni võrra. Olavi toimetas ka näitust tutvustava raamatukese, öeldes, et see on väga hästi koostatud. Saaremaa valla volikogu esimees Jaanus Tamkivi on aastaid töötanud Saaremaa restaureerimisvalitsuses. Seal puutus ta kokku ajalooliste hoonetega ja vanade esemete ennistamisega. Tammkivi sõnul tunneb ta ajoo vasu suurt huvi. Avatud näitus annab infot aastasadu tagasi Saaremaal aset leidnud sündmustest.

Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär nendib, et Muhus on viikingiteema tagasihoidlikum. Seal juures rõõmustab ta selle üle, et turistid, kes sõidavad Kuressaarde, põikavad ka Koguva külla, et Muhu vaatamisväärsustest osa saada.

Kuulaja saab arheoloog Marge Konsa paarikümneminutilisest informatsioonist näitusest detailse ülevaate.