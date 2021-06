Sikassaare küla elanikud on biogaasitehase vastu

Tehase asukohaks kavandatud Tiigi kinnistu piirneb veerandsaja erakrundiga, mille omanikud ei soovi naabrusse tootmiskompleksi, kus lägast hakatakse tegema biogaasi. Vastuseisu põhjendatakse murega õhus leviva haisu pärast. “Ka üks inimene väärib inimväärseks elamiseks puhast õhku, rääkimata siis kogu asumi elanikest (praegu elab siin aastaringselt 7–8 peret, osal neist on väikesed lapsed ja lapselapsed,” märgitakse pöördumises.

Samuti juhitakse tähelepanu põhjavee ja vahetus läheduses asuva Põduste-Upa hoiuala reostumise ohule, plahvatusohule, aga ka sellele, et piirkonnas kasutusel olev tee nr 140 on väga lagunenud, ohtlik jalakäijatele ja jalgratturitele ning vajab kohest laiendamist ja remonti.

Märgitakse ka seda, et püsielanikel ja suvitajatel halvenevad elamis- ja puhkamistingimused tehase rajamise korral tuntavalt ning kinnisvara hind langeb.

Mai lõpus pöördus Saaremaa vallavalitsus seoses biogaasitehase detailplaneeringu koostamisega keskkonnaameti poole, et saada sealt seisukoht keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) algatamise eelnõu kohta. Keskkonnaamet vastas, et esitatud materjalide põhjal ei ole võimalik tuvastada, kas detailplaneeringu elluviimine võib eeldatavalt kaasa tuua olulise keskkonnamõju, ning soovitas eelnõud esitatud märkuste alusel täiendada ja seejärel uuesti seisukohta küsida.

Amet tõi välja kaheksa puudust, näiteks selle, et Hendrikson & Ko OÜ koostatud eelhinnangu tulemus ja KSH algatamise otsus ei ühti. Otsuse eelnõus tuleb põhjendada, miks vastupidiselt eelhinnangu tulemusele siiski otsustatakse algatada KSH, ning selgitada eeldatavalt kaasnevat olulist keskkonnamõju.

Amet märkis ka, et kuna täpsem tehnoloogia, seadmete võimsused, rajatiste parameetrid, tootmisvõimsus ja puhastusseadmete olemasolu pole veel teada, siis pole välisõhu saastekoguseid ja eeldatavalt kaasnevat keskkonnamõju võimalik hinnata. Samuti on keskkonnaamet seisukohal, et eelhinnangus tuleb täiendavalt analüüsida transpordiga eeldatavalt kaasnevat keskkonnamõju (müra, õhusaaste, lõhnahäiring).