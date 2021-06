Konrad Mägi maalimispaigad saavad tähistuse

Mägi veetis Vilsandil ja Kihelkonnal 1913. ja 1914. aasta suve, mil valmis mitukümmend tema loomingus olulisimaks peetavat maali. Värvi- ja valgusrikkad teosed on oma lähenemiselt modernistlikud, kujutades esimest korda Eesti loodust moodsa kunsti vahenditega. Stendid on loodud Konrad Mägi sihtasutuse ja Saaremaa valla koostöös ning sihtasutuse eestvõttel on kavas tähistada maastikul ka teised Mägi maalimispaigad.