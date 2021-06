VAIDLUSE ALL: Selts peab Posti kinnistul asuvaid kuure (tähistatud punasega) enda omaks. FOTO: Maa-amet

Kavandi kandi selts palub maa-ametil ja Saaremaa vallavalitsusel peatada seltsimaja naaberkinnistu müük, et välja selgitada, kuidas on selle koosseisu sattunud seltsimaja kuuride kompleks, mida selts on aastaid kasutanud ja korras hoidnud.