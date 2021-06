Koostöökogu tegevjuhi Koit Kelderi sõnul tuli teema lauale juba mullu novembris, kui hakati uurima, mis seisus lairibaühenduste arendamine Saare maakonnas on. Selgus, et ühelgi võrguettevõttel polnud ettevalmistamisel n-ö viimase miili projekte, kuigi oli teada, et riigi poolt on kavandatud liitumisteks isegi toetusraha. "Ehk et ühenduste viimist lõpptarbijateni ei kavanda Saaremaal mitte keegi," ütles Kelder.