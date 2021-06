“Ma ei ütle midagi, pisar tuleb silma,” ütles abiturient Marleen Juhandi vahetult enne linna spordikeskuses peetud lõpuaktuse algust. Saarte Häälega vestelnud noored olid üksmeelsel arvamusel, et teadmine endist kui SÜG-i kõige viimasest lennust annab rõõmsale sündmusele kurva maigu.

Katre-Liis Võhma sõnas, et eile oli viimane päev, mil nad said minna samasse koolimajja, kust nad kunagi alustasid. Edaspidi on tegemist põhikooliga ning koolimajagi läheb täielikule uuendamisele.