Tule Taritusse Juku jooksule!

Johannes Raasuke, kelle nimeline jooks sai alguse 2008. a, on sündinud Lepiku talus. Ta elas aastatel 1917–1998. 1933. aastal käis Taritus oma võimeid demonstreerimas Aleksander Sannik, kes süstis poistesse spordipisiku ja sest peale oli siinkandis sportimine popp. 1938. a jooksis mitmekülgne spordimees Johannes 1000 m ajaga 3.00,0 ja tuli maakonna meistriks. See sündmus oligi ajendiks, et jooksuvõistlus Heino Lahe initsiatiivil teoks sai. Juku jooksul on kindel traditsioon, on kujunenud oma stiil korralduses, oma sõpruskond, kes on igal aastal kohal ja korraldajad. Jooks on leidnud kindla koha maakonna spordielus.