Kooli vana mööbel leidis koha Sõrve sääre muuseumis

Koolist lahkub ka Inge Vahter ise. “Aitab küll, on aeg pensionile minna,” ütles õpetaja, kelle käe alt on sirgunud kümneid vabariigis endale nime teinud noori loodushuvilisi. Ta lisas, et ehk ta siiski jätkab uurimistööde juhendamisega, kuid tunde ta enam andma ei hakka.

SÜG-i haldusjuhi Aado Haandi sõnul võinuks osavõtt kirbukast veelgi aktiivsem olla. “Selge on see, et me peame maja tühjaks saama,” lausus Haandi. Küsimusele, kas allesjäänud mööbel leiab tee prügilasse, vastas Haandi, et ka see on tõesti võimalus maja tühjendada.